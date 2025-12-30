Un hombre y una mujer resultaron lesionados tras un accidente

Desde la Comisaría Distrito 49° de Fraga informaron que este martes 30 de diciembre por la tarde, alrededor de las 15:00, se produjo un accidente de tránsito en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 742.

De acuerdo a las averiguaciones policiales, un hombre de 72 años conducía de este a oeste un automóvil Peugeot 408, acompañado por una mujer de 77 años. Por razones que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo, que despistó e impactó contra un poste de iluminación pública ubicado en el cantero central de la autopista.

Tras el siniestro vial, personal del sistema público de salud provincial asistió a ambos ocupantes, quienes presentaban lesiones producto de distintos golpes.

Posteriormente, el hombre y la mujer fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde quedaron internados para una evaluación médica de mayor complejidad.