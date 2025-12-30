“Un leve retraso mental no justifica un asesinato”

Familiares y amigos de las víctimas desplegaron su protesta frente a los tribunales villamercedinos en coincidencia con el vencimiento de los plazos que definirán la situación judicial de Dayana Macarena Peralta (21 años) y Axel Emiliano Crisito (25 años).

Ambos fueron imputados por el horroroso caso que fue cometido en la madrugada del 18 de diciembre en una vivienda del barrio San José, situado muy cerca del río Quinto.

Madre e hija fueron salvajemente asesinadas mediante decenas de puñaladas y la pareja fue detenida, tras una orden de captura, cuando caminaban por la ruta nacional 188, rumbo a Realicó (La Pampa)

El valioso dato que aportó una villamercedina, que al pasar con destino a Mar del Plata lo reconoció, permitió que sean atrapados.

Los allegados de las víctimas ante la posibilidad de que a Macarena Peralta se la considere inimputable. Por ello, este fue uno de los ejes de la protesta.