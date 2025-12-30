La Punta Bus presentó la quiebra y dejó trabajadores sin empleo

La Punta Bus está en conflicto con sus trabajadores debido a despidos de al menos 7 empleados, justo cerrando este año. La empresa alega quiebra y los empleados denuncian condiciones laborales precarias, falta de agua, calefacción y maltrato, con el sindicato de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) pidiendo intervención para regularizar la situación y reclamando por salarios y subsidios.



En los detalles del conflicto se encuentran como punto clave, los despidos, al momento que la empresa despidió a siete trabajadores dejándolos sin sustento, según testimonios de los afectados, los choferes de “La Punta Bus”.



Los empleados, como el chofer, Gabriel Guiñazú, reportan que “fuimos sido mantenidos en condiciones precarias en un galpón sin servicios básicos también sufrimos maltrato antes de los despidos, con la empresa buscando desgastarnos”.

La intervención sindical se da con la UTA que solicito la intervención de la oficina de Relaciones Laborales y denunció movimientos irregulares por parte de la empresa.

En el contexto empresarial La Punta Bus habría presentado la quiebra, fundamentando que el sector del transporte en general sufre por los costos y subsidios, aunque la UTA insiste en que los salarios no deben depender de estas discusiones empresariales.

El conflicto se centra en el despido de empleados, las condiciones laborales y la respuesta sindical ante una situación crítica para las familias afectadas.

El servicio afectado se relaciona con el hecho de que la empresa transportaba operarios a fábricas en San Luis, y la crisis afectó la continuidad del servicio para los mismos.



Esta crisis del transporte interurbano se da en el conflicto que se enmarca en una crisis más amplia del transporte en San Luis, con tarifas elevadas y problemas para los trabajadores que dependen del servicio para llegar a sus empleos.



Los trabajadores de “La Punta Bus” se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, sin cobrar sus haberes y con la incertidumbre sobre su futuro laboral, a pesar de las protestas y denuncias ante las autoridades.

