Se rompió el frente La Libertad Avanza: el partido va con candidatos propios

En las últimas horas de este domingo, a poco tiempo del cierre de la presentación de candidatos para las elecciones legislativas de octubre, el partido La Libertad Avanza generó una medida clave. El diputado nacional, Carlos González D'Alessandro, pateó el tablero y anunció el quiebre del frente que en principio llevaba a Mónica Becerra como titular de lista.



"El partido atravesó una fuerte presión para aceptar candidatos que no tenían nada que ver con nuestro espacio, que en los hechos responden al gobernador, Claudio Poggi. Como dirigente partidario y referente de La Libertad Avanza en la provincia, quiero ser absolutamente claro: no vamos a entregar nuestras banderas de la libertad a quienes representan la vieja política del sometimiento y los pactos de poder", aseveró el legislador.



En otro tramo de su intervención, destacó que el congreso provincial del espacio, expresión legítima de la militancia y la dirigencia, se manifestó de manera contundente contra la disposición de tener en sus filas a candidatos impuestos. Justamente, atendiendo a esa decisión, se resolvió dar de baja la alianza. La Libertad Avanza presentará su propia lista de candidatos a diputados nacionales, encabezados por la rama más pura de los libertarios.



"Lo hacemos inspirados en el ejemplo del presidente, Javier Milei, porque la libertad no se negocia, porque no vinimos a hacer cómplices del sistema sino a terminar con él y destrozarlo. Porque los únicos acuerdos válidos son con la gente, no con la casta. Hoy reafirmamos nuestra misión, devolverle a San Luis la libertad, la dignidad y el futuro que la política nos robó", remarcó.



"Como dijo mi amigo Alejandro Fantino, la confianza se gana de a gramos y se pierde de a kilos y no estamos dispuestos a perder la confianza que depositó en nosotros el pueblo de San Luis. Y le digo al presidente, en el día del libertador San Martín, los leones de San Luis estamos despiertos", concluyó.

