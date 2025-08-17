El clásico puntano terminó igualado en 0

Después de cuatro derrotas consecutivas, Estudiantes de San Luis hizo negocio con el empate en 0 ante su clásico rival Juventud Unida Universitario, en el partido que jugaron este domingo en el estadio “Mario Sebastián Diez” por la instancia “Reválida” del torneo Federal “A”.

Y, pudo haber sido una sonrisa completa para los “albiverdes” si hubiesen aprovechado la superioridad numérica que tuvieron a partir de los 8’ del complemento, por la expulsión del capitán del “Juve”, Gabriel Ojeda.

Sin embargo, le faltó esa garra, carácter y potencia para aprovechar la oportunidad y, los cambios que introdujo el técnico “Indio” Ortiz, tampoco no rindieron sus frutos.

La labor de Juventud pese a quedar con uno menos, fue titánica. Nunca dejó de lado el objetivo de ganar, nunca bajó los brazos y estuvo cerca.

No lo logró por las intervenciones del arquero de Estudiantes, Marcos Abrahin. Una de ellas fue extraordinaria: voló e impidió que la pelota entrara por un ángulo, tras un disparo de Godoy.

Una de las únicas chances que generó el “Verde” fue un gol anulado por falta contra el arquero Taborda.

Casi sobre el final del partido fue expulsado el capitán de Estudiantes, Díaz. Así quedaron los dos con 10. Iguales, como el marcador final.