La paisana provincial que irá a Laborde bailó en medio de la angustia

Como a principios de este año, Erica Moreno será la representante de San Luis en el rubro paisana nacional del Festival Nacional de Malambo de Laborde, el más federal de los que se hacen en Argentina. Detrás del baile y de la sonrisa que la bailarina mostró el sábado en el selectivo que se realizó en el Centro de Convenciones de La Punta se escondió una semana de angustia y de dudas.

La participación de Erica estuvo en duda hasta último momento por la salud de su pequeño hijo, quien estuvo internado por momentos muy grave, a tal punto que el lunes se pidieron cadenas de oración. Aparentemente, las buenas intenciones dieron sus frutos y el chico mejoró durante la semana, lo que le permitió a Moreno ser parte del selectivo.

La representante puntana pasó buena parte del año en preparativos para ser parte del encuentro que seleccionó a los artistas sanluiseños que irán a Laborde a principios del año que viene. A poco de conseguir el primer lugar en su categoría, Erica posteó en sus redes un video de su actuación y una leyenda conmovedora: “Siendo feliz en medio de la adversidad”.

El selectivo puntano convocó a muchos espectadores y artistas en una jornada muy extensa en donde se eligieron los integrantes de la delegación puntana. El jurado encargado de determinar a los ganadores fue de lujo: el campeón nacional Sergio “Colo” Zalazar, la prestigiosa Silvia Zerbini, ex directora del Ballet Folclórico Nacional, en “Danza y malambo”; y Oscar Huelmo en “Música”.

La categoría principal de la tarde, que eligió al malambista puntano que irá por la categoría de campeón nacional adulto, históricamente esquiva para la provincia, fue ganada por Facundo Saez, quien de esa manera repetirá la experiencia del año pasado, cuando también fue el representante de San Luis en la máxima.

La selección contó con 18 categorías y algunos de los ganadores fueron Miriam Guzmán en la categoría locutor, Marcos Figueroa en Solista de canto; Lázaro Urquiza en Malambo infantil; Jorge Luján en solista instrumental; el septeto de guitarras cuyanas de la ULP –que supo ganar el certamen nacional hace pocos años- en Conjunto instrumental.

En cuanto a los ballets, La Sajuriana ganó en Cuarteto de malambo mayor y “Despertares” en Conjunto de danza. En cuanto a lo individual, otro ganador de la noche fue Eduardo Rodríguez, en Veteranos.