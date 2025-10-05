Cayó piedra grande en algunos puntos de la provincia
Naschel, La Toma, Paso Grande y Villa Mercedes fueron las localidades donde el granizo tuvo el tamaño de un huevo. Además, hubo vientos que rozaron los 100 kilómetros por hora. El fresco se queda hasta el martes.
El frío que reinará durante todo el domingo se debe a la gran cantidad de granizo que cayó en diferentes partes de la provincia, en muchos casos de considerable tamaño. Villa Mercedes, Naschel, Paso Grande y La Toma fueron algunas de las localidades afectadas por la piedra.
En algunos casos del tamaño de un huevo, la piedra cayó con fiereza en algunos puntos de San Luis. A ese fenómeno se sumó el viento, que en localidades como El Amago y La Punta, alcanzó los 90 kilómetros por hora.
La Red de Estaciones Meteorológicas sostuvo que el fresco primaveral se mantendrá hasta la madrugada del lunes, con viento sur, cielo despejado y descenso de la temperatura. En el pronóstico extendido la semana pasada se anunció que esas condiciones persistirán hasta el martes.
