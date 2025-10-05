  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Domingo 05 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Domingo 05 de Octubre de 2025

EN VIVO

Domingo frío

Cayó piedra grande en algunos puntos de la provincia

Naschel, La Toma, Paso Grande y Villa Mercedes fueron las localidades donde el granizo tuvo el tamaño de un huevo. Además, hubo vientos que rozaron los 100 kilómetros por hora. El fresco se queda hasta el martes. 

Por redacción
| Hace 5 horas

El frío que reinará durante todo el domingo se debe a la gran cantidad de granizo que cayó en diferentes partes de la provincia, en muchos casos de considerable tamaño. Villa Mercedes, Naschel, Paso Grande y La Toma fueron algunas de las localidades afectadas por la piedra.

 

 

En algunos casos del tamaño de un huevo, la piedra cayó con fiereza en algunos puntos de San Luis. A ese fenómeno se sumó el viento, que en localidades como El Amago y La Punta, alcanzó los 90 kilómetros por hora.

 

 

La Red de Estaciones Meteorológicas sostuvo que el fresco primaveral se mantendrá hasta la madrugada del lunes, con viento sur, cielo despejado y descenso de la temperatura. En el pronóstico extendido la semana pasada se anunció que esas condiciones persistirán hasta el martes.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo