Cayó piedra grande en algunos puntos de la provincia

El frío que reinará durante todo el domingo se debe a la gran cantidad de granizo que cayó en diferentes partes de la provincia, en muchos casos de considerable tamaño. Villa Mercedes, Naschel, Paso Grande y La Toma fueron algunas de las localidades afectadas por la piedra.

En algunos casos del tamaño de un huevo, la piedra cayó con fiereza en algunos puntos de San Luis. A ese fenómeno se sumó el viento, que en localidades como El Amago y La Punta, alcanzó los 90 kilómetros por hora.

La Red de Estaciones Meteorológicas sostuvo que el fresco primaveral se mantendrá hasta la madrugada del lunes, con viento sur, cielo despejado y descenso de la temperatura. En el pronóstico extendido la semana pasada se anunció que esas condiciones persistirán hasta el martes.