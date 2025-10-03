Gaspar, cerveza, ricota y charla motivacional

Un día entre cervezas, emprendedores y la música de Gaspar Benegas puede ser redondo por la variedad de actividades que se desarrollarán. El “Oktubre day” será un buen paseo que el público villamercedino tendrá el sábado desde el mediodía y hasta la noche en el Molino Fénix.

La presencia del guitarrista de “Los fundamentalistas del aire acondicionado” y “La Mono” será el atractivo central de una jornada que reunirá a emprendedores, artesanos y actividades recreativas. A partir de las 20, en la segunda parte del “Oktubre day”, habrá música en vivo y juegos para los más chicos.

A las 21, en el teatro del complejo villamercedino, está previsto el recital acústico de Gaspar y una charla denominada “El camino del músico”, dirigida a todo público y centrada en la vida laboral de los artistas musicales. La charla es gratuita pero los interesados tienen que hacer una inscripción previa.