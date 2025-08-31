Juventud ganó y se afirmó como puntero

Martino Dorato, a los 45’ del primer tiempo, y Gabriel Lucero, a los 12’ del complemento, anotaron los goles del triunfo del “Juve”, en tanto que Lucas Más, a los 24’ del segundo tiempo, descontó para el “Santo” mendocino.

Este resultado fue muy importante para el elenco puntano porque además de sacarle el invicto a San Martín que acumulaba cuatro victorias y dos empates, ahora empezará a pensar con tranquilidad en el próximo rival que será de visitante de Brown de Puerto Madryn.

Con mucho tesón Juventud salió a enfrentar a este difícil partido no solo por el calibre del rival, sino que también por el frío y el estado húmedo del campo de juego. E hizo muchos merecimientos para ganar más cómodo, pero al relajarse un poco al final, quizás por el peso del gran esfuerzo que hizo, permitió que se recuperara un poco el “albirrojo” y achicara el marcador.

En el balance general fue un justo ganador y, gracias a este paso, está más cerca de clasificar a la siguiente instancia del torneo Federal “A”.