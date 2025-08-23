Un nene herido en un choque en la avenida Centenario

Durante un buen rato, el tránsito en la avenida Centenario de San Luis estuvo cortado por un accidente de tránsito en el que un auto y una moto chocaron y dejaron heridas en un nene de 12 años, que fue trasladado al hospital Ramón Carrillo.

El hecho ocurrió a media mañana en la esquina de Centenario y Papagayos y hasta cerca del mediodía los oficiales hicieron las pericias correspondientes para determinar las razones del choque. En la moto iban dos ocupantes, entre ellos el menor herido.

Los testigos afirmaron que el motociclista quiso cruzar la avenida y fue embestido por el rodado mayor, un Volkswagen blanco, que cuando intentó esquivar al rodado menor chocó contra un árbol que estaba en el cantero central.

Con evidentes daños materiales, el auto quedó contra el árbol y a los pocos metros, la moto tirada.