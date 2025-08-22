El fiscal sospecha que a Valentín Sosa lo mataron para robarle

El fiscal de Instrucción 2, Ricardo Barbeito, imputó a Kevin Ortiz (23) y Gastón Videla (36) por el homicidio de Valentín Sosa, el hombre de 64 años hallado muerto el 5 de agosto en su casa del barrio 274 Viviendas, en Juana Koslay. La calificación legal es homicidio agravado por criminis causa, es decir, matar para facilitar otro delito.

Según la investigación, Ortiz y Videla planificaron el robo porque sabían que Sosa guardaba dinero en su vivienda. El fiscal detalló que Ortiz ingresó a la casa el 4 de agosto alrededor de las 18:30, mientras Videla permanecía en las inmediaciones como campana. Dentro, el atacante golpeó a la víctima con un elemento contundente, provocándole tres lesiones mortales en la cabeza.

Barbeito sostuvo que el móvil fue robar una mochila con una suma de dinero no precisada, que Sosa había reunido para pagar la escritura de su terreno. El hombre también guardaba efectivo que le confiaban sus abuelos y su pareja. Recientemente había recibido unos $500.000 por la venta de un VW 1500.

La hipótesis apunta a que Ortiz, al saber del dinero, le propuso a otro hombre “un laburito”: entrar a la casa del “viejito”, encañonarlo y llevarse la plata. Este rechazó la propuesta. Entonces, Ortiz acudió a Videla, quien aceptó acompañarlo como campana.

La autopsia determinó que Sosa murió por golpes en la cabeza con un objeto sin filo, posiblemente un palo de madera. Su cuerpo llevaba entre 24 y 30 horas sin vida cuando fue hallado.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal pidió prisión preventiva por 120 días para ambos imputados. La defensa oficial, a cargo de Guillermo Zalazar por Ortiz y Luciana Cifuentes por Videla, solicitó la prórroga del plazo legal antes de resolver la medida. La audiencia se reanudará la próxima semana.

El motivo del homicidio fue el dinero. Así lo confirmó Barbeito al término de la audiencia: “Dinero que tenía guardado la víctima”.