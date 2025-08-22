  • Nuestras redes
Inseguridad diaria

Robaron en un comercio de celulares y dejaron atados a sus dueños

El robo fue en pleno centro de San Luis, en Pedernera e Hipólito Yrigoyen. Los ladrones fueron dos, que unas horas antes habían fingido ser clientes interesados en comprar un teléfono.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un comercio dedicado a la venta y reparación de teléfonos celulares y que está ubicado en la zona céntrica de la ciudad de San Luis fue epicentro de un violento asalto.

 

 

El robo fue perpetrado por dos malvivientes que horas antes habían fingido interés por comprar uno de los teléfonos. A la noche, alrededor de las 21:00 volvieron, coparon el local y tras atar a los dos jóvenes propietarios, huyeron con una importante cantidad de aparatos, nuevos y usados.

 

 

El comercio está ubicado en la esquina de Pedernera e Hipólito Irigoyen, una zona muy transitada de la ciudad, y una vez que los ladrones escaparon, uno de los damnificados a los gritos empezó a pedir ayuda. Un vecino logró auxiliarlos.

 

 

Hubo un importante despliegue policial en busca de pistas y se está a la espera del informe de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes.

 

 

Por comentarios en las redes, aparentemente uno de los ladrones tenía un tatuaje en el cuello.

 

