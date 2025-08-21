Volcó un camión, se incendió y el fuego se volvió incontrolable

Un camión incendiado, rumores nunca confirmados por la Policía, fuego en los campos del costado de la ruta y horas de estancamiento en el tránsito fueron algunas de las circunstancias que rodearon al tremendo accidente con que la autopista de las Serranías Puntanas se despertó el jueves a la madrugada.

El incendio del vehículo de gran porte se registró antes de las siete de la mañana cuando el camión que transportaba animales volcó por causas que se tratan de establecer y comenzó un fuego que se propagó peligrosamente por el campo. Primero, las llamas alcanzaron el rodado y luego se expandieron sin freno.

El conductor del vehículo -del que no se sabe la identidad- habría quedado atrapado en el interior del rodado.

El viento en la ruta dificultó aún más la tarea de los bomberos y los policías que tuvieron que trabajar durante toda la mañana para calmar las llamas y determinar la gravedad del hecho. El accidente se produjo en el kilómetro 754 de la ruta, a la altura del dique Paso de las Carretas.

Otros de los contratiempos que generó el accidente fue la traba en la circulación por la ruta, que se vio afectada de un lado y otro de la arteria por el trabajo policial. Hubo largas colas de camiones y vehículos que a media mañana comenzaron a moverse con más agilidad.