Comienza en diciembre el juicio por el femicidio de Zoe Pérez: 15 audiencias clave

El juicio oral que investigará el crimen de Zoe Abigail Pérez, de 17 años, acontecerá desde el 1° hasta el 26 de diciembre, con un total de 15 audiencias, convocando a más de 80 testigos, según detalló el Colegio de Jueces de San Luis.

Los imputados, Adrián Rodríguez y Leandro Oses, están acusados de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, con pedido de prisión perpetua para ambos y la exclusión de libertad condicional.

La fiscal de Género 1, María Delia Bringas, obtuvo la prórroga de prisión preventiva para los acusados ante los riesgos de fuga, entorpecimiento y peligro para testigos. La defensa repudió la medida: Osvaldo Fernández solicitó prisión domiciliaria en una vivienda de calle Lavalle para Rodríguez, y Guillermo Levingston exigió directamente la libertad de Oses.

Los hechos, reconstruidos por la Fiscalía, describen que la noche del 19 de febrero de 2024, Zoe compartió mates y videojuegos con los dos acusados en el departamento de Rodríguez en Barrio Barracas (La Toma). Cámaras y registros ubican a los tres juntos hasta las 4:30. Posteriormente, entre las 5 y las 7, ocurrió el ataque sexual y el crimen. Forenses detectaron lesiones defensivas en la víctima y escoriaciones en los imputados, lo que avala la teoría del forcejeo previo.

Además de las pruebas físicas, la investigación destaca contradicciones en las declaraciones de los acusados, registros de cámaras, comunicaciones por celular y testimonios presenciales. También se analizan conductas posteriores al crimen destinadas al encubrimiento, como la demora en responder mensajes y el relato alterado del último contacto con Zoe.

La causa generó conmoción en La Toma y hoy entra en una etapa clave: el juicio oral que definirá si hay condena antes de fin de año.