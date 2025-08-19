Imputan a un hombre por abusar de su hija de 4 años tras denuncia de la madre

La Fiscalía de Género de la ciudad de San Luis lo acusa de abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia. La madre había denunciado en enero. La jueza rechazó archivar la causa.

La Justicia provincial formuló cargos contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de apenas cuatro años. La denuncia fue presentada por la madre en enero de este año, y los presuntos hechos habrían ocurrido en la vivienda del progenitor.

La fiscal adjunta Marisol Boschi presentó la imputación ante la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo, y pidió medidas cautelares. El acusado enfrenta cargos por abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia, en concurso real con incumplimiento de una orden judicial.

El defensor, Daniel Gorra, intentó frenar la causa y solicitó su archivo, alegando que un informe oficial señalaba que la niña no tenía “memoria episódica” de los hechos, y mencionó además la revisión negativa de otra profesional.

La jueza rechazó el planteo: sostuvo que la decisión de archivar corresponde al Ministerio Público Fiscal y remarcó que aún resta producir pruebas clave, como la historia clínica y peritajes psicológicos.

En cuanto a las medidas cautelares, Dopazo ordenó al imputado presentarse a firmar en la Justicia del 1 al 10 de cada mes por tres meses, le prohibió salir del país y descartó imponerle terapia obligatoria, al considerar que eso no es una medida judicial sino una decisión personal. La protección de la niña seguirá a cargo del Juzgado de Familia.