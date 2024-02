La Toma: un pueblo que clama justicia por Zoe Abigail Pérez

La conmoción por la muerte de Zoe Abigail Pérez se siente en La Toma, apenas cinco días pasaron desde que su profesor de gimnasia la encontró muerta en el departamento que alquilaba Adrián Ricardo “El Gringo” Rodríguez y la herida aún supura.

Pero el pueblo no baja los brazos, entre todos colaboran aportando datos a la investigación y en el sostén de los deudos. Ayer, Esteban Bustos, abogado de la familia, aseguró que tienen todos los elementos para que “El Gringo” y Leandro Joel Oses, los dos imputados por el crimen, lleguen al juicio con prisión preventiva.

Sandra Mora, mamá de la adolescente de 17 años, aún no logra procesar lo vivido en las últimas horas. En su rostro se refleja el dolor y la tristeza que solo podrá menguar si los responsables de la muerte de su hija pagan una pena ejemplar. “Nadie me va a devolver a mi bebé. No tiene palabras lo que siento. Solo exigimos que se haga justicia y los que le hicieron esto a Zoe paguen”, le dijo a El Diario de la República ayer al mediodía en la puerta de la casa que comparte con su pareja, Fidel Pérez, y en donde vivía Zoe.

En las calles de La Toma aún se percibe la tranquilidad de un pueblo, las bicicletas sin candado y las puertas abiertas, pero el dolor la desdibuja y, en cada charla, se filtran muestras de ello. “No puede ser que en 10 años hayamos tenido cinco mujeres asesinadas y dos hombres desaparecidos. La Justicia tiene que actuar”, le dijo a El Diario Claudine Pereira, hermana de Carla Pereira, quien fue asesinada por Nahir Pérez a golpes en 2017.

Pero en el barrio Barracas todavía se respira el dolor. En la puerta de la casa donde alquila "El Gringo", una camioneta del COAR es testimonio vivo de que allí hubo un crimen y que su escena debe ser conservada.

Nahuel Mora, hermano de la víctima, aún recuerda la última vez que compartió con Zoe. “El viernes estuvimos con ella bailando toda la noche. Estaba contenta porque habían presentado la campera de la promoción, este año terminaba la secundaria y tenía el sueño de estudiar medicina”. Nahuel también lleva el dolor consigo, pero su rostro es firme y sus palabras certeras. “Yo ahora tengo que estar fuerte, para mi mamá y para que la investigación avance. Estuvimos charlando con los vecinos y viendo cámaras junto con Esteban (el abogado). No entiendo por qué no me dijo que estaba muerta ahí, cuando la fui a buscar”, refirió el joven de 22 al momento en que llegó a Inti Huasi 1028 preguntando por Zoe, el martes a las 10:30, y Rodríguez le negó que estuviera con él.

Todos en el pueblo quieren saber qué pasó entre el lunes 19 a la noche, cuando Zoe y los dos acusados fueron a ver un partido de vóley al Club Pringles, y el martes 20 al mediodía, cuando Rodríguez y Oses fueron demorados en la escena. Ayer, Bustos brindó una entrevista en la radio Municipal de La Toma. Durante casi dos horas respondió preguntas que llegaban a los teléfonos de la emisora. Todos apuntaban a saber qué sucedió durante esas horas en el interior del departamento de “El Gringo”. En los comercios el sonido ambiente se repetía: la emisora a todo volumen para no perderse ningún detalle.

Es que un nuevo episodio de violencia machista remueve heridas, por eso espontáneamente los vecinos se movilizaron toda la semana, y ayer nuevamente salieron a reclamar por justicia. Muchos descreen que la investigación, que encabeza la fiscal María del Valle Durán, pueda dilucidar cómo y quién mató a Zoe, pero Bustos confía en que los elementos que irán sumando a la causa servirán para llegar a la verdad. Cuando abran los teléfonos de Oses, de Rodríguez y del profesor de gimnasia, quien acudió a la escena a pedido de "El Gringo", podrán tener más información de lo que pasó esa noche.

Además, el abogado, mencionó que la escena, luego de que se levantó el cadáver, se preservó, por lo tanto se pudieron obtener muestras de huellas, tejido y demás para determinar los perfiles genéticos de quienes estuvieron allí. También aseguró que se recolectaron muestras de material genético en las prendas de Zoe, en su cuerpo, debajo de sus uñas, debajo de las uñas de los imputados y de las lesiones que ambos tenían. “Cuando tengamos los perfiles genéticos vamos a poder determinar quiénes estuvieron en el departamento y qué participación tuvieron”, dijo.

Respecto de las lesiones que, según dijo Durán en la audiencia de formulación de cargos del jueves, tenía la víctima, el abogado mencionó que no son las que le causaron la muerte. Pero ayer, su hermano le negó a este medio que Zoe practicara deportes de contacto: “Ella solo hacía musculación. Tiene golpes en la cadera, en el cuello. Eso no se lo hizo en el gimnasio. Los otros dos sí hacían kick boxing, pero uno de ellos tiene rasguños en la espalda. Mi hermana se defendió”, aseguró.

Otra pericia que será clave es la que determinará la ubicación y la actividad de los celulares de la víctima y de los imputados. Con eso se podrá tener una idea de cómo y por dónde se trasladaron antes de ir al departamento de Rodríguez. Las imágenes de las cámaras de seguridad también aportarán información elemental para reconstruir los pasos de los sospechosos.

Lo cierto es que Oses, de 24 años, y Rodríguez, de 31, estuvieron con la menor antes de que muriera, y por sus contradicciones y conductas evasivas quedaron sindicados como los únicos sospechosos. Ahora el juez de Garantías 4 subrogante, Marcos Flores Leyes, deberá resolver si los jóvenes son investigados en libertad o si permanecerán detenidos mientras avance el proceso penal.