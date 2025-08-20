Un vuelco y un camión con un desperfecto mecánico; dos accidentes sin heridos

Este miércoles se registraron dos importantes accidentes en la capital puntana. Uno de ellos implicó un vuelco, el otro se originó por un desperfecto mecánico en un camión. Pese a los hechos, no hubo que lamentar heridos de gravedad ni consecuencias mayores.

Un impacto fuerte "con suerte"



Uno de los hechos se dio en la calle San José Obrero y Avenida de las Sierras. De acuerdo a las primeras informaciones, un Toyota Etios circulaba en sentido oeste hacia el este, cuando en un momento perdió el control, por razones que se tratan de establecer. En el coche iba un solo ocupante. Justo en la zona frente al Colegio de la Santa Cruz, chocó con un Renault Sandero; dio de lleno contra el tren trasero, ocasionando daños materiales.



Luego del impacto, el Toyota volcó, quedando de costado sobre la calle. Personal del Sempro asistió al conductor, pero no hubo que lamentar heridas de gravedad, más allá del tremendo susto. Si bien el choque fue importante, se trató de una "desgracia con suerte"; pudo haber sido mucho peor.



En el lugar trabajó la Policía y personal de Bomberos, que tomaron todos los recaudos para evitar incidentes de gravedad (le quitaron la batería al Toyota para cortar el suministro de energía al vehículo).



El tránsito permaneció cortado.

Un desperfecto mecánico



En la intersección de Riobamba y Felipe Velázquez, ocurrió otro accidente. Un camión de una distribuidora sufrió un desperfecto mecánico, donde sufrió el corte de su dirección. Chocó contra una pared en uno de los ingresos de la Escuela Maestras Lucio Lucero.



Al igual que el incidente anterior, no hubo que lamentar heridos graves ni otras consecuencias, más allá de lo material y "el mal rato" que implica protagonizar un hecho de estas características.