Un hombre murió mientras jugaba al fútbol en la Villa Deportiva

El hecho ocurrió en una de las canchas de la Villa Deportiva. Foto: Facebook Villa Deportiva San Luis.

Un trágico suceso conmocionó a la capital puntana en la tarde de este miércoles. Un hombre falleció mientras participaba en un partido de fútbol, en la liga de veteranos, en la Villa Deportiva.



Según las primeras informaciones, se habría tratado de una muerte natural. El jugador sufrió una descompensación repentina mientras se encontraba en el campo de juego.



De acuerdo a lo que precisaron fuentes policiales, el fallecido es un hombre de 64 años. Pese a los intentos de asistencia inmediata, no fue posible estabilizarlo.



En el lugar trabajó personal policial y de emergencias. Hasta la publicación de esta nota, aún estaba el cuerpo en una de las canchas.

