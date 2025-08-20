  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Miércoles 20 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Miércoles 20 de Agosto de 2025

EN VIVO

La familia reclama

Un preso está en grave estado después de quemar un colchón

El detenido está con tratamiento psiquiátrico y habría querido suicidarse dos veces el mismo día. Por eso, lo encerraron en una celda donde produjo el incendio.

Por redacción
| Hace 2 horas

Hace una semana que un interno de la Penitenciaría Provincial está en terapia intensiva, en estado crítico, tras prender fuego un colchón de su celda, donde había sido confinado pese a que tiene al menos dos intentos de suicidio y está con tratamiento psicológico.

 

 

Así lo informó a El Diario de la República la hermana del detenido, quien señaló que el episodio ocurrió el jueves 14 de agosto a las diez de la noche en la cárcel provincial, donde el acusado estaba alojado por una causa de robo calificado. Ese día, el hombre habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones y por eso la dirección de la Unidad 2 lo encerró en una celda en soledad.

 

 

“No les importó el riesgo que corría la vida de mi hermano”, dijo la mujer, quien acusó al personal penitenciario de estar al tanto de la delicada situación mental del detenido, quien incluso está medicado. “Yo no digo que mi hermano sea un santo, pero es una persona como todos que no merece pasar por lo que está pasando”, dijo.

 

 

El interno –cuya identidad se mantiene en reserva a pedido de la familia- está en terapia intensiva del Hospital Central Ramón Carrillo estado crítico, “con riesgo de vida”, según dijo su hermana.

 

 

La familia del interno fue el viernes al mediodía al penal para enterarse de la situación pero no recibieron más noticias de que el herido estaba “estable, pero no quisieron explicarme nada de lo sucedido”. “En el hospital –acusó la hermana- tampoco me quisieron dar el parte médico”.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo