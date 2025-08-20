Un preso está en grave estado después de quemar un colchón

Hace una semana que un interno de la Penitenciaría Provincial está en terapia intensiva, en estado crítico, tras prender fuego un colchón de su celda, donde había sido confinado pese a que tiene al menos dos intentos de suicidio y está con tratamiento psicológico.

Así lo informó a El Diario de la República la hermana del detenido, quien señaló que el episodio ocurrió el jueves 14 de agosto a las diez de la noche en la cárcel provincial, donde el acusado estaba alojado por una causa de robo calificado. Ese día, el hombre habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones y por eso la dirección de la Unidad 2 lo encerró en una celda en soledad.

“No les importó el riesgo que corría la vida de mi hermano”, dijo la mujer, quien acusó al personal penitenciario de estar al tanto de la delicada situación mental del detenido, quien incluso está medicado. “Yo no digo que mi hermano sea un santo, pero es una persona como todos que no merece pasar por lo que está pasando”, dijo.

El interno –cuya identidad se mantiene en reserva a pedido de la familia- está en terapia intensiva del Hospital Central Ramón Carrillo estado crítico, “con riesgo de vida”, según dijo su hermana.

La familia del interno fue el viernes al mediodía al penal para enterarse de la situación pero no recibieron más noticias de que el herido estaba “estable, pero no quisieron explicarme nada de lo sucedido”. “En el hospital –acusó la hermana- tampoco me quisieron dar el parte médico”.