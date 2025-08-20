"Gato" Fernández en campaña: “San Luis necesita legisladores que la defiendan del ajuste”

Jorge “Gato” Fernández continúa sumando kilómetros en su campaña como candidato a diputado nacional por el Partido Justicialista. En Villa Mercedes, recorrió sectores productivos y se reunió con vecinos, dejando un mensaje claro: “San Luis necesita legisladores que la defiendan del ajuste y la crueldad de la motosierra”.

En una charla con medios locales, Fernández volvió a remarcar el modelo puntano como ejemplo de equilibrio con inclusión. “Nosotros sabemos de equilibrio fiscal, pero no a costa de paralizar la obra pública ni de ajustar a los jubilados. San Luis demostró que se puede crecer con un Estado eficiente, presente y generador de oportunidades”, sostuvo.

El dirigente destacó los hitos de la provincia en materia de infraestructura: autopistas, gas natural, energía, escuelas y viviendas. “Esto no fue magia: fue planificación, responsabilidad y justicia social”, enfatizó.

Fernández también cuestionó el abandono de obras nacionales, señalando las unidades del Procrear que permanecen inconclusas en Villa Mercedes. “Este es el modelo del Gobierno nacional: promesas incumplidas y ajuste para los que menos tienen”, afirmó.

La actividad del candidato contó con la presencia de referentes justicialistas como Gloria Petrino, José Farías, Beby Pereyra y Sergio Tamayo. “Estamos llevando el mensaje a cada rincón: defender San Luis, cuidar sus recursos y garantizar derechos”, concluyó Fernández.