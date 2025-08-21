  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Jueves 21 de Agosto de 2025

22°SAN LUIS - Jueves 21 de Agosto de 2025

Nuevos valores

Aumentan los taxis y solo subirse a un coche los fines de semana costará mil pesos

La bajada de bandera de día alcanza los 767 pesos, en tanto que de noche llega a 920. Cada 130 metros, se cobrará el 10 por ciento de ese valor. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Por la votación del bloque oficialista del Concejo Deliberante de San Luis, los taxis serán más caro a partir de ahora y la bajada de bandera nocturna rondará los mil pesos. Así se estableció en la sesión del jueves del cuerpo legislativo capitalino.

 

                                                                                                        

La ordenanza estableció que el nuevo precio para el servicio diurno sea de 766,68 pesos para la bajada de bandera y 76,67 la bajada de ficha; en tanto que a la noche solo por subirse al auto los pasaeros tendrán que abonar 920 pesos y cada ficha que baje –cada 130 metros o un minuto de espera- se cobrará 92 pesos. Los mismos valores se tomarán los días sábados, domingos y feriados.

 

 

“La tarifa del Servicio Semipublico de Taxis presenta un atraso respecto a los niveles de inflación registrados en el ultimo trimestre (meses de mayo, junio y julio), cuya variación acumulada según datos oficiales del INDEC asciende al 5 por ciento”, se justificaron los miembros de la comisión de Transporte para tratar el aumento.

 

 

 

 

