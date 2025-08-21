Aumentan los taxis y solo subirse a un coche los fines de semana costará mil pesos

Por la votación del bloque oficialista del Concejo Deliberante de San Luis, los taxis serán más caro a partir de ahora y la bajada de bandera nocturna rondará los mil pesos. Así se estableció en la sesión del jueves del cuerpo legislativo capitalino.

La ordenanza estableció que el nuevo precio para el servicio diurno sea de 766,68 pesos para la bajada de bandera y 76,67 la bajada de ficha; en tanto que a la noche solo por subirse al auto los pasaeros tendrán que abonar 920 pesos y cada ficha que baje –cada 130 metros o un minuto de espera- se cobrará 92 pesos. Los mismos valores se tomarán los días sábados, domingos y feriados.

“La tarifa del Servicio Semipublico de Taxis presenta un atraso respecto a los niveles de inflación registrados en el ultimo trimestre (meses de mayo, junio y julio), cuya variación acumulada según datos oficiales del INDEC asciende al 5 por ciento”, se justificaron los miembros de la comisión de Transporte para tratar el aumento.