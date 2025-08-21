Los cardiólogos también apoyan al Círculo Médico en su disputa con Dosep

El conflicto entre el Círculo Médico de San Luis y Dosep suma más voces, en su mayoría a favor de los profesionales de la salud y en desmedro de las autoridades de la obra social estatal. La opinión que se alzó en las últimas horas fue la de la Sociedad de Cardiología.

La entidad le envió una carta a la presidenta del Círculo Médico, Guillermina Amenábar, en la que –dice- desea expresar públicamente su apoyo incondicional a la institución. “Entendemos que la situación afecta no solo a los profesionales médicos, quienes día a día aportan su trabajo con compromiso y calidad, sino también a los afiliados y pacientes”.

La institución que nuclea a los cardiólogos indicó que “como sociedad científica” considera que la conciliación y el diálogo son el camino más adecuado para alcanzar soluciones “justas y sostenibles”. Además, las sociedad reafirmó lo imprescindible que es garantizar a los médicos “remuneraciones dignas”.

Antes de ponerse a disposición para conseguir una solución por medio del diálogo, la revalidó el compromiso con la defensa del “acto médico, con la dignidad profesional y con la protección de los pacientes”.