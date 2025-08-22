Profesionales ratificaron su compromiso de no convertirse en prestadores directos de Dosep

En una concurrida reunión, los profesionales plantearon su postura ante el conflicto. Foto: Círculo Médico de San Luis.

El conflicto entre Dosep y el Círculo Médico de San Luis, donde por una decisión unilateral y arbitraria se dio de baja a un convenio clave, parece no tener solución, al menos una paliativa razonable y acorde a la realidad de los profesionales y los pacientes. Luego de las posturas manifiestas por el Ministerio de Salud y la obra social, los especialistas médicos mantuvieron un encuentro clave y empezaron a trazar un horizonte contundente. Ratificaron su compromiso de no convertirse en prestadores directos de la mutual estatal.

Los socios compartieron una reunión clave. Foto: Círculo Médico de San Luis.

Reunión ampliada



Los profesionales se nuclearon en una reunión que derivó en lo que definieron como "un paso histórico en la defensa de los derechos". Destacaron que en el marco del proceso de negociación con Dosep, el debate constructivo entre los asociados fue fundamental para mirar hacia el futuro inmediato.



Se explicó detalladamente el camino recorrido y se subrayó la clara voluntad de la institución de "alcanzar un acuerdo justo para todos". Incluso hablaron sobre distintas opciones posibles para una solución sostenible.

Bajo un debate constructivo, empezaron a trazar el "norte". Foto: Círculo Médico de San Luis.



De forma unánime, los médicos aseguraron su apoyo a la comisión directiva y la postura de rechazar la modalidad de prestación directa que pretende instalar la obra social, entendiendo que la unidad "resulta fundamental para defender la dignidad y la calidad del servicio a los pacientes".

Los profesionales dieron su apoyo total a la comisión directiva. Foto: Círculo Médico de San Luis.



Este martes se efectuará una nueva reunión ampliada, en la que se definirá el camino a seguir.

