  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Sabado 23 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Sabado 23 de Agosto de 2025

EN VIVO

Sigue el conflicto

Profesionales ratificaron su compromiso de no convertirse en prestadores directos de Dosep

En lo que definieron como "un paso histórico en defensa de los derechos", manifestaron su apoyo a la comisión directiva del Círculo Médico y plantearon la unidad como herramienta en la defensa de la calidad del servicio para los pacientes.

Por redacción
| Hace 16 horas
En una concurrida reunión, los profesionales plantearon su postura ante el conflicto. Foto: Círculo Médico de San Luis.

El conflicto entre Dosep y el Círculo Médico de San Luis, donde por una decisión unilateral y arbitraria se dio de baja a un convenio clave, parece no tener solución, al menos una paliativa razonable y acorde a la realidad de los profesionales y los pacientes. Luego de las posturas manifiestas por el Ministerio de Salud y la obra social, los especialistas médicos mantuvieron un encuentro clave y empezaron a trazar un horizonte contundente. Ratificaron su compromiso de no convertirse en prestadores directos de la mutual estatal.

 

 

Los socios compartieron una reunión clave. Foto: Círculo Médico de San Luis.

 

 

Reunión ampliada

 


Los profesionales se nuclearon en una reunión que derivó en lo que definieron como "un paso histórico en la defensa de los derechos". Destacaron que en el marco del proceso de negociación con Dosep, el debate constructivo entre los asociados fue fundamental para mirar hacia el futuro inmediato.

 


Se explicó detalladamente el camino recorrido y se subrayó la clara voluntad de la institución de "alcanzar un acuerdo justo para todos". Incluso hablaron sobre distintas opciones posibles para una solución sostenible.

 

 

Bajo un debate constructivo, empezaron a trazar el "norte". Foto: Círculo Médico de San Luis. 

 


De forma unánime, los médicos aseguraron su apoyo a la comisión directiva y la postura de rechazar la modalidad de prestación directa que pretende instalar la obra social, entendiendo que la unidad "resulta fundamental para defender la dignidad y la calidad del servicio a los pacientes".

 

 

Los profesionales dieron su apoyo total a la comisión directiva. Foto: Círculo Médico de San Luis. 

 


Este martes se efectuará una nueva reunión ampliada, en la que se definirá el camino a seguir. 
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo