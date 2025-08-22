Apuñaló dos veces a un hombre y lo detuvieron

Una pelea que se produjo en un domicilio aledaño a la esquina de avenida España y calle Constitución en la ciudad de San Luis, dejó como saldo un hombre herido de gravedad y otro detenido.

La riña ocurrió este viernes a la tarde-noche y se desconoce el motivo de la discusión que derivó que en uno de los contrincantes recibiera dos puntazos, uno en el tórax y un segundo en el abdomen.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre de unos 60 años fue llevado de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo”, en tanto que el autor de heridas fue detenido a poca distancia de la citada esquina.

Para dilucidar las circunstancias de derivaron en la agresión, intervinieron los efectivos de la Comisaría Sexta, de la División Homicidios y Criminalística.