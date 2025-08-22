  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Viernes 22 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Viernes 22 de Agosto de 2025

EN VIVO

Pelea de gravedad

Apuñaló dos veces a un hombre y lo detuvieron

El herido tiene unos 60 años y por la gravedad de las lesiones fue llevado de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Por redacción
| Hace 3 horas

Una pelea que se produjo en un domicilio aledaño a la esquina de avenida España y calle Constitución en la ciudad de San Luis, dejó como saldo un hombre herido de gravedad y otro detenido.

 

La riña ocurrió este viernes a la tarde-noche y se desconoce el motivo de la discusión que derivó que en uno de los contrincantes recibiera dos puntazos, uno en el tórax y un segundo en el abdomen.

 

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre de unos 60 años fue llevado de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo”, en tanto que el autor de heridas fue detenido a poca distancia de la citada esquina.

 

Para dilucidar las circunstancias de derivaron en la agresión, intervinieron los efectivos de la Comisaría Sexta, de la División Homicidios y Criminalística.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo