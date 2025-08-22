Apagón masivo: reclamo de choferes de la app DIDI San Luis

Este viernes, conductores autoconvocados de la app DIDI implementaron “un apagón masivo (a partir de las 22:00) en protesta por las bajas ganancias que se obtienen”.

De acuerdo a lo que se divulgó en las redes sociales, “el tiempo en principio sería de 48 horas, exigiendo una suba en la tarifa, ya que se han registrado aumentos en combustibles y se sigue trabajando de igual manera”.

Aclararon que la medida de protesta alcanza “tanto como autos y motos” y que “la idea es que esta medida llegue a los responsables de la aplicación y así obtener respuestas favorables, en caso contrario, se tomarán la misma modalidad protesta por más tiempo”, advirtieron.