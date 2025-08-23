  • Nuestras redes
13°SAN LUIS - Sabado 23 de Agosto de 2025

13°SAN LUIS - Sabado 23 de Agosto de 2025

En una casa de celulares

Víctimas de un violento robo: "Nos robaron absolutamente todo"

Los dos dueños de un comercio atacado por ladrones difundieron un video en el que contaron su odisea. Uno de ellos fue atado y golpeado por los delincuentes. 

Por redacción
| Hace 4 horas

En las últimas horas se viralizó un video realizado por los dueños del comercio "MyF Apple", que el jueves a la noche fue el blanco de un violento asalto.

 

 

“Nos robaron absolutamente todo, el esfuerzo y el trabajo de años. Nos llevaron todos los celulares, nos dejaron sin nada…”, indicó uno de los jóvenes propietarios del emprendimiento que está en calle Pedernera e Hipólito Irigoyen.

 

 

Uno de ellos fue golpeado y atado de pies y manos. Unos falsos clientes los engañaron con un mensaje y así lograron ingresar al local, que está en la planta alta del edificio. “Me golpearon y amenazaron…”, relató Tomy al revivir el horror que le tocó vivir.

 

 

El comerciante fue atacado por dos sujetos que lo atacaron de atrás, le pusieron un arma en la espalda, lo ataron, lo tiraron a un sillón y amenazaron con darle un tiro.

 

 

 

Temas de nota:

