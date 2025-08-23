La sonriente relación entre Luis Giraudo y Diego Spagnuolo

El secretario de Personas con Discapacidad de la provincia, Luis Giraudo, mantiene una estrecha relación con Diego Spagnuolo, el echado funcionario del Gobierno nacional que es investigado por la Justicia Federal por el desfalco a la Agencia Nacional de Discapacidad. El dirigente puntano se reunió en varias ocasiones con su par nacional y lo defendió tras unas polémicas declaraciones.

Antes de la difusión de los audios en los que Spagnuolo mencionó que está al tanto de las coimas que se pagan en su área y reconoció que, en vez de presentarse a la justicia le preguntó al presidente Javier Milei por los pasos a seguir, el funcionario tuvo unas muy desafortunadas declaraciones en las que dijo que las personas con discapacidad “no son un problema del Estado”.

En una entrevista radial brindada el 19 de junio en la que Giraudo trató de justificar su viaje a Dubai como parte de una comitiva oficial, el funcionario puntano negó que Spagnuolo haya se haya manifestado en ese sentido. “Yo estuve con él, le pregunté si había dicho eso y me dijo que de ninguna manera. Yo le creo, por supuesto que le creo”, dijo. Esa defensa fue en desmedro de la familia de un nene discapacitado que había difundido los dichos del funcionario nacional.

En la misma nota, Giraudo agregó que se reunía periódicamente con Spagnuolo porque “San Luis necesita cosas de Nación, tengo que hablar con él, buscar un montón de cosas”, dijo el secretario provincial, con sus habituales problemas de expresión oral.

De una de esas reuniones surgió una foto aún más inquietante. En marzo de 2024, Spagnuolo –quien anoche fue encontrado por la Policía en un country de Buenos Aires y al que le secuestraron el teléfono- recibió en su despacho a Giraudo y a la diputada provincial Karina Bachey. El dato no es menor si se tiene en cuenta que la legisladora votó en contra del veto de Milei a la ley de discapacidad.

Curiosamente, Bachey votó a favor del Gobierno Nacional en el freno al aumento a las jubilaciones.