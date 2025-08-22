Coimas en "Discapacidad": Spagnuolo no puede salir del país

El juez federal Sebastián Casanello prohibió este viernes a la tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro ex funcionario imputado que también fue allanado este viernes.