SAN LUIS - Viernes 22 de Agosto de 2025

Archivos Confidenciales
SAN LUIS - Viernes 22 de Agosto de 2025

Disposición judicial

Coimas en "Discapacidad": Spagnuolo no puede salir del país

El juez federal Sebastián Casanello prohibió la salida del país a los cinco imputados por los audios del ex titular de la ANDIS.

Por redacción
| Hace 2 horas

El juez federal Sebastián Casanello prohibió este viernes a la tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

 

Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro ex funcionario imputado que también fue allanado este viernes.

 

