SAN LUIS - Viernes 12 de Septiembre de 2025

SAN LUIS - Viernes 12 de Septiembre de 2025

Escándalo nacional e internacional

Coimas en discapacidad: Spagnuolo se quedó sin abogados

Los representantes del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)  en la causa que investiga el pago de presuntas en la compra de medicamentos, renunciaron este viernes. Por el momento, no se conoce quienes serán sus nuevos representantes legales.

Por redacción
| Hace 3 horas

El escándalo, que salpica al circulo rojo del presidente y otros funcionarios, investiga los presuntos delitos de "defraudación por administración fraudulenta, estafa, ilícita, cohecho, cohecho activo negociaciones asociación incompatibles".

 

En un escrito entregado al fiscal Franco Picardi, los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, informaron: "Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido".

 

Ampliaremos 

 

