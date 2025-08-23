Otro incendio forestal en Potrero: lo controlaron rápidamente

Un significativo incendio forestal que amenazó la vegetación y algunas viviendas rurales de Potrero de los Funes y Estancia Grande fue controlado el viernes a la noche luego de un arduo trabajo de los bomberos voluntarios de esas localidades.

En total, unos 50 efectivos de los cuerpos de bomberos combatieron el fuego que se manifestó, aparentemente por causas intencionales, en las sierras que limitan ambas localidades turísticas. El fuego no avanzó por la acción de los socorristas.

A los hombres de Potrero de los Funes y Estancia Grande, se sumaron los voluntarios de El Volcán, de la Policía y brigadistas de la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencia, más vecinos de la zona que aportaron su colaboración. Las llamas no llegaron a algunas viviendas que hay en la zona.