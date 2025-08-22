No podía ser de otra manera: habrá mucho viento en el fin de semana largo y puntano

El fin de semana largo y puntano tiene previsto, como es usual en la provincia en agosto, vientos que permanecerán durante varios días y que harán que la temperatura descienda gradualmente. El jueves a la noche se registraron en algunas localidades como Donovan y la Quebrada de las Higueritas ráfagas de más de 70 kilómetros por hora.

La continuidad de los vientos –habrá movimientos fuertes en el noroeste de la provincia- hará que el viernes haya un descenso de la temperatura muy visible respecto al día anterior. La Red de Estaciones Meteorológicas anunció que el cielo estará parcialmente nublado aunque con baja probabilidad de precipitaciones y las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 14 grados.

El momento más frío del fin de semana se vivirá el sábado a la mañana, cuando se prevé que la temperatura apenas alcance los 2 grados y caigan heladas matinales. El cielo despejado hará que la máxima alcance los 12 grados y los vientos serán fuertes desde el sur.

El domingo continuará el frío de la mañana, aunque llegado el mediodía las temperaturas ascenderán a los 18 grados. El que dirá presente nuevamente será el viento, con ráfagas muy fuertes del norte.

El día de San Luis se celebrará con el ascenso de las temperaturas (la máxima prevista para el lunes es de 22 grados) y la calma del viento, que tendrá presencia, aunque leve.