Tiene 14 años, espera un trasplante de córnea y su familia junta fondos

Victoria es una adolescente de 14 años, de San Luis. Padece una afección denominada queratocono y tiene que recibir un trasplante de córnea. Si bien la mutual cubre la intervención quirúrgica, su familia recauda fondos para diferentes gastos extras, como el tema de la estadía en Córdoba, donde la operarán. Apelan a la solidaridad de los puntanos; todo granito de arena es clave para la causa solidaria.



La familia autorizó a la Fundación Pappo Balagué para encabezar la campaña. Según contó su mamá, Graciela Ibáñez, en diálogo con El Diario de la República, necesitan la colaboración porque realmente no disponen de dinero para hacer frente a la estadía, que es de una semana. Enfrentan una serie de complicaciones en el plano laboral, que ha obstaculizado fuertemente todo el panorama.



"Mi hija tiene queratocono, que es algo que afecta a la córnea. Se trata de la falta de colágeno y se va perdiendo la visión. En su caso llamó mucho la atención cómo se agravó en poco tiempo. Empezó a picarle el ojo, hace 2 años y medio atrás. Le dieron unas gotitas y no le hicieron más estudios. No mejoraba. Cuando fuimos nuevamente al médico, terminó con una perforación de córnea en el ojo izquierdo. De ahí, fuimos derivados a Córdoba de urgencia", contó.



En este sentido, el otro ojo le empezó a molestar y afrontó un tratamiento que se efectuó en Buenos Aires, en un hospital especializado en oftalmología. Esa córnea se siguió desgastando. En julio, estuvieron con su médico de cabecera y les dijo que "se estaba curvando más", con lo cual se determinó que la solución es el trasplante.



"Mi hija tiene una mutual que le cubre la cirugía, pero después lo demás es un tramiterío. Hay que disponer del dinero que uno tenga, o reunir los fondos para poder bancarse en esa circunstancia. Hoy me mandaron el formulario desde Córdoba, ellos la inscriben y cuando eso pasa, a las 24 horas puede llegar a estar el órgano para el trasplante. De ahí la necesidad de juntar los fondos, para estar listos cuando nos llamen", explicitó.



Quienes quieran colaborar, pueden hacerlo por transferencia (al alias Graciela.juan68).

