Signos favorecidos y predicciones de la Luna llena en Piscis

ARIES: No vea solamente la parte vacía del vaso. Los demás hacen lo que pueden, no juzgue sin saber. En el plano sentimental: estar abierto a distintas propuestas ampliará sus horizontes profesionales. Escuche. En el amor: si esta persona que conoció no le convence, aléjese. Ya encontrará a alguien a su medida. En la salud: una nueva postura frente a la vida puede hacer maravillas en su persona. En el juego: 1, 6 y 7.

TAURO: Le duele estar peleando con su familia, pero nadie deja de lado su orgullo. Llame y haga las paces. En el plano sentimental: un ascenso implica más responsabilidades, y si no puede cumplir con ellas, acepte sus limitaciones y deje el lugar a otro. En el amor: no presione a su pareja para que cumpla sus fantasías, porque deberá trabajar de a poco si quiere lograr algo. En la salud: bien. En el juego: 0, 7 y 8.

GÉMINIS: Hoy es una jornada más que ideal para ponerse al día con todo lo relacionado con trámites y pago de impuestos. En el plano sentimental: déle más importancia a sus criterios profesionales que a lo que opinan los demás. En el amor: la belleza no siempre viene de la mano de la inteligencia... ponga en la balanza qué aspecto le importa más de esa persona que conoció. En la salud: camine más. En el juego: 1, 4 y 9.

CÁNCER: Los astros señalan que recibirá grandes compensaciones y disfrutará de días intensamente felices. En el plano sentimental: no intente luchar contra el destino, solo trate de no enojarse por cualquier motivo. En el amor: conocerá a una persona que le hará sentir cosas nuevas. No tema entregarse por completo. En la salud: bien. En el juego: 1, 8 y 9.

LEO: Trate de no quedar implicado en los comentarios de los demás. Es mejor escuchar y no opinar, evite conflictos. En el plano sentimental: energías negativas se apoderan de su ámbito laboral, donde la envidia es moneda corriente. Reste importancia y siga en pie. En el amor: no sea tan egocéntrico y ocúpese de su pareja. En la salud: mejorando. En el juego: 0, 1 y 9.

VIRGO: Aparecen oportunidades de cambios laborales o mudanzas. Pida opinión y analice bien las cosas. En el plano sentimental: trate de separar los problemas de su hogar con los de su trabajo. En el amor: trate de que su pareja se sienta incluida, no importa si su familia no la acepta, ya que es la persona que quiere para su vida. En la salud: camine más. En el juego: 1, 2 y 8.

LIBRA: Las obligaciones serán muchas; con una buena organización, sacará provecho de ellas. Los compromisos de dinero serán cumplidos a término. En el plano sentimental: se renueva el corazón de Libra... se acerca un amigo que se mantenía distanciado. Superan obstáculos a nivel personal. En el amor: el amor les alegra el día y la noche... muchas buenas sorpresas. En la salud: molestias pasajeras. En el juego: 3, 5 y 9.

ESCORPIO: Días de mucha utilidad en lo económico y profesional. En el plano sentimental: sentirá que delegar no es tan malo como creía, anímese. En el amor: estarán más atentos a su pareja. En la salud: muy bien. En el juego: 3, 5 y 7.

SAGITARIO: Todas y cada una de las responsabilidades serán afrontadas con su única capacidad de éxito. En el plano sentimental: quienes le rodean están dispuestos a acompañarle en sus expectativas. En el amor: muy profundos en su intimidad. En la salud: bien. En el juego: 1, 5 y 6.

CAPRICORNIO: Controla sus vaivenes de ánimo para evitar problemas sin sentido en su trabajo. Siga proyectando con entusiasmo nuevos proyectos, no abandone las cosas a la mitad. En el plano sentimental: surgirán ideas nuevas para aprovechar el tiempo de a dos. En el amor: complaciente. En la salud: bien. En el juego: 0, 6 y 8.

ACUARIO: De las experiencias solo debe tomar la enseñanza, no baje los brazos si algo no salió como lo planeaste. Por el contrario, levántese y vuelva a encarar esos proyectos a los que tanto tiempo ha dedicado. Éxito. En las finanzas, remontará gradual, pero firmemente. En el plano sentimental: una jornada cargada de emociones inolvidables. En el amor: comprensivo. En la salud: elimine la comida chatarra. En el juego: 1, 5 y 9.

PISCIS: Su enorme esfuerzo en los proyectos comienza a dar frutos de a poco. Podrá disfrutar de todo lo que siempre deseó. ¡Le felicito! En el plano sentimental: jornada inolvidable en el hogar y con buenos amigos. En el amor: a pleno. En la salud: excelente. En el juego: 4, 6 y 9.