Argentina barrió a Países Bajos y se metió en las Finales de la Davis

La Selección Argentina de tenis consiguió este sábado el pasaje a las Finales de la Copa Davis tras vencer 3-0 a Países Bajos en Groningen. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry habían dado los primeros dos puntos en singles y la dupla conformada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni selló la clasificación al superar a Sander Arends y Botic Van de Zandschulp por 6-3 y 7-5.

El primer set tuvo dominio argentino gracias a la solidez en el saque y en la devolución, con un quiebre clave en el tercer game que les permitió sostener la ventaja y cerrarlo 6-3. En el segundo, Países Bajos sorprendió con un quiebre temprano, pero Zeballos y Molteni respondieron con temple, recuperaron el servicio y, en un final apretado, se impusieron 7-5 para sentenciar el triunfo.

Con este resultado, el equipo nacional se aseguró un lugar entre los ocho mejores del mundo y disputará la instancia decisiva en Bolonia, Italia, del 18 al 23 de noviembre. Allí ya espera Italia, el vigente campeón, para completar el cuadro de cuartos de final que definirá al nuevo monarca de la Copa Davis.