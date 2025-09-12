  • Nuestras redes
La categoría más popular

Turismo Carretera: la Copa de Oro arranca en San Luis

En la primera de las últimas fechas del año, también estarán el TC Pista y la Fórmula 2. Todos los horarios y las características de los doce clasificados que pugnarán por el título de campeón.

Por redacción
| Hace 2 horas

Tras las fiesta del Rally Nacional, ahora llegó el turno del Turismo Carretera. Este viernes, con la presentación de los automóviles y equipos se puso en marcha la agenda la primera fecha de la Copa de Oro RUS 2025 que se disputará este fin de semana en el autódromo “Rosendo Hernández”. 

 

Los 12 pilotos que irán por el trofeo máximo en las últimas cinco fecha del campeonato serán; Agustín Canapino, Marcelo Agrelo, Mariano Werner, Mauricio Lambiris, Otto Fritzler, Juan Martín Trucco, Julián Santero, Germán Todino, Christian Ledesma, Jeremías Olmedo, Santiago Mangoni y Valentín Aguirre.

 

Las máquinas que conducirán detalles especiales: parte de la trompa, los espejos retrovisores y los números de cada piloto estarán en color dorado.

 

En total serán 47 pilotos que animarán la nueva presentación de la categoría más convocante en la ciudad de San Luis.

 

 

La ACTC confirmó el cronograma del TC, de la Fórmula 2 y el TC Pista

 

HORARIOS DEL TC
SÁBADO 

 

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.
13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

 

16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.
16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.
16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.
16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min. (Integrantes de la Copa)

 


DOMINGO

 

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.
10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.
11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

 

13:30 a 14:20 Hs. FINAL 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.

 


TODOS LOS HORARIOS 
SÁBADO

 


Fórmula 2
09:00 a 09:20 Hs. 1er. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min.

 


TC Pista
09:25 a 09:55 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
10:00 a 10:30 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

 


Fórmula 2
10:35 a 10:55 Hs. 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min

 


Turismo Carreter
11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

 


Fórmula 2
11:55 a 12:05 Hs. Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.

 


TC Pista
12:10 a 12:40 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
12:45 a 13:15 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

 

 

Turismo Carretera
13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

 

Fórmula 2
15:10 a 15:20 Hs. CARRERA Clasificatoria 10 minutos.

 


TC Pista
15:25 a 15:33 Hs. Clasificación 2* Tercio 8 Min.
15:38 a 15:46 Hs. Clasificación 3* Tercio 8 Min.
15:51 a 15:59 Hs. Clasificación 1* Tercio 8 Min.

 


Turismo Carretera
16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.
16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.
16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.
16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min. 

 


DOMINGO 
TC Pista
09:15 Hs. 1ra. Serie, 5 Vueltas.
09:40 Hs. 2da. Serie, 5 Vueltas.

 


Turismo Carretera
10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.
10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.
11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

 

Fórmula 2
11:25 a 11:45 Hs. FINAL 12 Vueltas o 20 minutos máximo

 


TC Pista
12:15 a 12:55 Hs. FINAL 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo.

 


Turismo Carretera
13:30 a 14:20 Hs. FINAL 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.

 

 

