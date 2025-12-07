Agustín Canapino es campeón por quinta vez del Turismo Carretera

Canapino por cinco: subió un escalón más en la historia grande del TC, la categoría más antigua del mundo. (ACTC)

Agustín Canapino es el nuevo campeón del Turismo Carretera. El arrecifeño, ídolo de Chevrolet, conquistó anticipadamente su quinto título en la categoría más popular del automovilismo argentino y la más antigua del mundo tras ganar la primera serie en La Plata, luego de haber hecho la pole position el sábado, y después también ganó la final.



El piloto del Camaro #86 del Canning Motorsports coronó un año arrollador con seis victorias, cuatro de ellas dentro de la Copa de Oro que define el título, por primera vez en la historia de este formato (desde 2007) resuelto anticipadamente, antes de la última carrera del año.



Con este campeonato, que se suma a los que había ganado en 2010, 2017, 2018 y 2019, Canapino igualó como penta a Oscar Alfredo Gálvez. Y solo quedó por detrás en la historia del TC de Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6).



El Titán de Arrecifes venía de coronarse el fin de semana pasado en el primer año del TC2000 de la ACTC (NdeR: creado en medio de la disputa con el Automóvil Club Argentino), ganó la última fecha del Turismo Nacional en Mendoza y todavía puede lograr el título en las TC PickUp. Una temporada fabulosa con una supremacía pocas veces vista.



También el Canning Motorsports logró su quinto título en el TC: ya lo había hecho con Juan Manuel Silva (2005), Norberto Fontana (2006) y Guillermo Ortelli (2008 y 2016), todas ellas como JP Racing, antes de fusionarse con la estructura de Las Toscas.



"Es un volver a vivir para mí", expresó el nuevo campeón del TC, que había tenido que interrumpir abruptamente su prometedor camino en la IndyCar estadounidense el año pasado con el Juncos Hollinger Racing, donde estuvo a la altura sin haber corrido nunca antes en autos de fórmula.



"Un año soñado, formamos un equipo hermoso y estoy muy agradecido. Yo soñaba con algún día correr una carrera, llegar a un quinto título de TC es increíble", agregó Canapino, muy emocionado y con el recuerdo a flor de piel de su padre Alberto, brillante constructor, fallecido en 2021 por la pandemia.



Más tarde, Canapino le puso el broche de oro a un fin de semana ideal en el que sumó todos los puntos posibles a pesar de que llegaba como máximo candidato al título. Hizo la pole, triunfó en la serie más rápida y, ya campeón, se impuso en la final, seguido de Mariano Werner (Ford) y Josito Di Palma (Chevrolet).



El subcampeonato, en tanto, quedó en manos de Julián Santero, quien entregó el #1 y en 2026 dejará el Mustang para ser pionero con BMW, la nueva marca junto a Mercedes-Benz.



TyC Sports.