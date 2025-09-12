Volvió Russo: "Tu alegría es la nuestra, querido Miguel"

Tras evol8ucionar de una infección urinaria que lo mantuvo internado durante algunos días, Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos de Boca y el club lo celebró con un mensaje elocuente: "Tu alegría es la nuestra, querido Miguel".

Tal como se puede observar en el video que compartió el Xeneize en sus redes sociales, mientras los futbolistas recibían las pecheras para comenzar la práctica de este jueves, el técnico salió al campo de juego y saludó uno a uno a sus dirigidos.

En los últimos días, Russo estuvo recuperándose en su casa, bajo evaluación de los médicos y a la espera de que le den el visto bueno para poder regresar a los entrenamientos.

La autorización para Russo llegó en la previa de un partido especial, porque este domingo Boca visitará a Rosario Central, uno de los clubes de sus amores.

Fuente: Filo.News