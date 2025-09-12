  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

24°SAN LUIS - Viernes 12 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

24°SAN LUIS - Viernes 12 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Tranquilidad en Boca

Volvió Russo: "Tu alegría es la nuestra, querido Miguel"

El entrenador estuvo en la práctica del "Xeneize" de cara al partido ante Rosario Central.

Por redacción
| Hace 4 horas

Tras evol8ucionar de una infección urinaria que lo mantuvo internado durante algunos días, Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos de Boca y el club lo celebró con un mensaje elocuente: "Tu alegría es la nuestra, querido Miguel".

 

Tal como se puede observar en el video que compartió el Xeneize en sus redes sociales, mientras los futbolistas recibían las pecheras para comenzar la práctica de este jueves, el técnico salió al campo de juego y saludó uno a uno a sus dirigidos.

 

En los últimos días, Russo estuvo recuperándose en su casa, bajo evaluación de los médicos y a la espera de que le den el visto bueno para poder regresar a los entrenamientos.

 

La autorización para Russo llegó en la previa de un partido especial, porque este domingo Boca visitará a Rosario Central, uno de los clubes de sus amores.

 

Fuente: Filo.News

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo