Riquelme: "Usaron a Boca para hacer política"

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, denunció esta noche que los mandatarios anteriores “usaron al club para hacer política” y remarcó que “la gente ya se dio cuenta de todo”.

Riquelme dio una entrevista con el canal oficial del club y destacó que se iniciaron obras para arreglar la puerta de la “Bombonera”, en Brandsen 805, que había sido dejada “abandonada” por la comisión directiva que antecedió a la que encabeza.

El mandatario “Xeneize” aseguró que quieren “ganar y dar pelea” en el actual Torneo Clausura 2025, igualó la importancia del fútbol masculino con otras actividades de la institución y valoró la existencia de un superávit de 35 mil millones de pesos en la entidad de la Ribera.

En conversación con el canal oficial de la institución del barrio de La Boca, Riquelme volvió a apuntar contra la dirigencia anterior del club, puso el foco en las obras que está llevando el club y demostró su satisfacción con los jugadores Leandro Paredes y Edinson Cavani.

Sobre el “macrismo” y las elecciones de 2023, Juan Román Riquelme comentó que “la Justicia confirmó que hubo falsificaciones de firmas” agregando que en la semana habrá una asamblea en la que se verá si la persona acusada “merece seguir siendo socia del club, con todo el daño que le ha hecho”.

En cuanto al periodismo, en un comentario repetido en más de una ocasión por el exjugador del club “azul y oro”, el presidente aseguró que “hay una campaña que no es normal hacia nuestro club”, afirmando que los éxitos y fracasos de Boca se miden con una vara distinta, que “el manejo no es el mismo”, y que el hincha de Boca “tiene claro qué periodista es una cosa y cuál es otra”.

Acerca de las obras que se están llevando a cabo para restaurar la puerta de la “Bombonera” en Brandsen al 805, uno de los mayores orgullos del principal mandatario, Riquelme aseguró que “la puerta de tu casa la arreglas” y dejó en claro que hubo dirigentes que estuvieron 25 años en el club y la dejaron “abandonada”.

Además, hizo mención de anteriores trabajos para dejar en buenas condiciones la zona de los estacionamientos, el sector de comida de la platea media y los baños, afirmando que no van a parar.

El exjugador que fue campeón de tres Copas Libertadores con el “Xeneize” admitió que, cuando llegó al club, se lo entregaron “con muchos problemas”, sin dejar de mencionar que tuvieron que pasar por la pandemia de covid-19, pero de todas formas el club está “cada vez mejor económicamente”, con un superávit de 35 mil millones de pesos que significa que están haciendo, a su juicio, “un gran trabajo”.

“Está claro que queremos salir campeones y ser los mejores”, reconoció quien dirige al club de la Ribera, afirmando también que van a “seguir intentando”.

En lo individual, Riquelme decidió destacar a los jugadores Edinson Cavani y Leandro Paredes. Sobre el atacante uruguayo, comentó que “es un jugador muy importante” y aventuró con que los hinchas de Boca van “a tener la suerte de decir que jugó en el club”, mientras que en cuanto al campeón del Mundo opinó que “volvió a su casa, disfruta cada día y se acomodó muy rápido al grupo, al que ayuda muchísimo”.

Además, el presidente aseguró estar conforme con los últimos partidos del primer equipo, valoró al entrenador Miguel Ángel Russo porque “es un genio y maneja las cosas de una manera extraordinaria”, omitiendo sus problemas de salud que lo han alejado de las prácticas de Boca en las últimas semanas.