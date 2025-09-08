  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Lunes 08 de Septiembre de 2025

15°SAN LUIS - Lunes 08 de Septiembre de 2025

Se repone de una infección

DT de Boca: Russo por ahora seguirá en su casa

El entrenador sigue realizándose estudios y descansa. Claudio Ubeda prepara el equipo que visitará a Rosario Central. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, quien recibió el alta médica el viernes tras una infección urinaria, aún no volverá a los entrenamientos con el plantel del “Xeneize”.

 

El técnico de 69 años había sido hospitalizado el martes pasado en el Instituto Fleni tras someterse a unos análisis de rutina, el cual le detectó una bacteria. Si bien Russo siempre mantuvo un buen estado anímico, por parte de los médicos decidieron mantenerlo internado por precaución.

 

El entrenador se volvió a hacer estudios este lunes y estos no arrojaron preocupaciones, mostrando su mejoría. Pero, aun así, se decidió que el técnico permanecerá en su casa al menos algunos días más.

 

De esta forma, se desconoce si Russo llegará a sentarse en el banco de suplentes el domingo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito a las 17:30, aunque esto no es prioridad para la dirigencia del “Xeneize” que desea la recuperación total del técnico.

 

Por el lado de Boca, sigue sus entrenamientos con normalidad, pero de la mano de Claudio Úbeda acompañado por el resto del cuerpo técnico conformado por Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz.

 

En su visita al “Canalla”, el “Xeneize” buscará seguir sumando de a tres en la Zona A del Torneo Clausura, donde se ubica en el tercer puesto.

 

