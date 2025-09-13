River Plate venció a Estudiantes y se afianza como líder del Grupo B

River Plate continúa su imparable marcha en el Torneo Clausura. Este domingo, en un Monumental repleto, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó por 1-0 a Estudiantes de La Plata y no solo se mantuvo como único líder del Grupo B, sino que extendió su ventaja. Con este triunfo, el Millonario alcanzó los **18 puntos** y se coloca cómodamente en la cima, dejando atrás a sus perseguidores.

El partido, que se disputó con alta intensidad desde el inicio, tuvo en el mediocampo su campo de batalla. Estudiantes, con su clásica rigidez defensiva, logró incomodar a River durante toda la primera etapa, que finalizó sin goles y con más fricción que fútbol. La primera mitad estuvo marcada por la tenacidad pincha y la falta de claridad de los locales para generar oportunidades claras.

La historia cambiaría en el complemento. Con paciencia y mejorando su circulación del balón, River comenzó a encontrar los espacios. La figura emergente fue **Claudio Echeverri**, la joven promesa que una vez más demostró su enorme calidad. Tras una jugada colectiva al filo de los 20 minutos, "El Diablito" recibió dentro del área y, con un remate cruzado y colocado, venció al arquero visitante para desatar el júbilo en las tribunas.

El gol galvanizó a River, que manejó los tiempos finales con inteligencia. Estudiantes, por su parte, intentó reaccionar y presionó en los minutos finales, buscando especialmente el cabezazo de sus defensores en los corners. Sin embargo, la defensa riverplatense, sólida y ordenada, contuvo los embates para preservar el resultado.

El encuentro tuvo un epílogo caliente. En el minuto 90+1, **Jorge Núñez**, defensor de Estudiantes, recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado por una falta dura sobre un delantero local. Poco antes, a los 6 minutos del segundo tiempo, **Benjamín Galoppo** ya había visto la amarilla por una infracción similar, mientras que **Fernández** (cuyo nombre completo no se detalla en la estadística proporcionada) fue amonestado a los 13 minutos, reflejando el carácter ríspido que tuvo el duelo en varios tramos.