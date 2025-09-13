Santero intratable: tercera pole seguida en San Luis y récord de pista con su Mustang

Julián Santero reafirmó su idilio con el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis y se quedó con la clasificación de la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El mendocino, con el Ford Mustang del Fispa Corse, marcó un tiempo de 1m27s362 que no solo le dio la décima pole position de su campaña en la categoría, sino que además significó un nuevo récord del circuito, bajando en 0s594 su propia marca anterior.

La tanda estuvo marcada por las condiciones inusuales del flamante asfalto: cada salida de pista levantaba tierra que se depositaba en la cinta, generando variaciones constantes en la adherencia. En ese escenario, Santero supo interpretar el momento justo para atacar y bajó la barrera del 1m28s.

Agustín Canapino, líder del campeonato con su Chevrolet Camaro, quedó apenas a 11 milésimas del mendocino, en una de las diferencias más ajustadas de la última década. El arrecifeño valoró el rendimiento de su auto y destacó que “fue una clasificación atípica, casi como una serie, con vueltas rápidas una tras otra”.

Marcelo Agrelo, con el Toyota Camry, completó el trío de adelante a 0s139, ratificando el gran nivel mostrado en la Etapa Regular. Más atrás se ubicaron Agustín Martínez, Mariano Werner, Christian Ledesma y Juan Martín Trucco, todos dentro del mismo segundo del líder, lo que anticipa una final de alto voltaje.

Santero, que viene de ganar las dos últimas finales disputadas en el trazado puntano, sumó su tercera pole consecutiva en San Luis y su primera de 2025, la segunda para Ford en la temporada. Aunque aún tiene pendiente la victoria reglamentaria que habilita a pelear por el título, la Copa de Oro aparece como la oportunidad para saldar esa cuenta.

La acción continuará este domingo con las tres series clasificatorias, programadas a partir de las 10:10, y la final a 25 giros o 50 minutos, desde las 13:30, con el Rosendo Hernández listo para recibir a una multitud.