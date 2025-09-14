  • Nuestras redes
Caída del Verde

Estudiantes empató en Tandil y perdió la categoría tras los resultados ajenos

El 1-1 frente a Santamarina no le alcanzó a Sportivo Estudiantes. Con la victoria de Germinal y el empate de Sol de Mayo, el Verde descendió al Torneo Regional 2026.

Por redacción
| Hace 2 horas

El drama se consumó en Tandil. Sportivo Estudiantes igualó 1-1 frente a Santamarina, con gol de Soda en el primer tiempo, pero ese punto no alcanzó para sostener la permanencia en el Federal A. La combinación de resultados en los demás encuentros sentenció su destino: Germinal ganó 2-0 y Sol de Mayo empató, lo que dejó sin chances al “Verde” puntano, que jugará el Torneo Regional en 2026.

 

El equipo de San Luis llegó a la última fecha con la obligación de ganar o, al menos, de empatar y esperar una caída de alguno de sus rivales directos. Pero la victoria de Germinal y la igualdad de Sol de Mayo cerraron cualquier posibilidad de salvación. El esfuerzo mostrado en Tandil no alcanzó: la categoría se perdió por los puntos dejados en el camino a lo largo de la temporada.

 

El descenso golpea fuerte en la institución, que deberá reestructurarse de cara a un 2026 en el que buscará volver a ser protagonista desde el Regional. Mientras tanto, la hinchada se queda con un sabor amargo y la certeza de que el regreso al Federal A ya se convirtió en la próxima gran meta.

 

