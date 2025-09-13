Dolor e indignación: exigen justicia por Renato Fuentes mientras el poder lo homenajea

El pedido de justicia resuena con más fuerza que los aplausos protocolares. Nancy Abigail Muñoz, viuda de Renato Mauricio Fuentes, volcó en redes un grito de dolor y furia: “Merece todo el reconocimiento y honor del mundo, pero más que todo justicia. Que cada hdp que participó pague, quiero que sean condenados, exijo justicia”. Su mensaje desnuda la fractura entre el sentir de la familia y el maquillaje institucional.

Mientras tanto, en Lafinur, la intendenta Gladys Cornejo y la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, encabezaron un homenaje a la promoción policial y recordaron al efectivo fallecido en cumplimiento del deber. Entre discursos y gestos solemnes, se reafirmó el acompañamiento a la familia y la promesa de seguir trabajando en materia de seguridad.

Pero detrás del acto oficial, lo que permanece intacto es la indignación: el reclamo de condena, la exigencia de justicia real. Porque ningún homenaje, por más emotivo que sea, logrará saldar el vacío ni responder a la pregunta central: ¿quiénes pagan por la muerte de Renato Mauricio Fuentes?