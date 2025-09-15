El juego de la semana: ¿Cuál es el más mentiroso?

Una curiosa polémica en la que las narices fueron creciendo poco a poco se vivió en redes sociales durante el fin de semana entre el senador nacional Bartolomé Abdala y el periodista Nino Romero tras la participación del legislador en el ciclo radial del comunicador megaoficialista.

La charla en cuestión tuvo lugar en “La verdad nos hará libres”, el programa que Romero tiene junto a Mario Otero en radio Digital y que es presentado desde su título como un canal de abierta expresión para los actores políticos y sociales de la provincia. Pero parece que hay temas que no se pueden tocar.

Tras la entrevista, Abdala subió un tuit en el que dijo que conversó en el programa de los “problemas que afectan a la provincia” y mencionó “la creciente falta de empleo y el preocupante avance del narcomenudeo”.

A las pocas horas, Romero –cara visible también de la mañana de San Luis Más y obediente receptor las órdenes que bajan de Terrazas del Portezuelo- se vio obligado a hacer una aclaración: “Debo desmentir los dichos del senador Abdala. No hablamos en ninguna parte del reportaje de falta de empleo ni de narcomenudeo”, dijo el comunicador.

El apurado tuit de Nino no hizo más que evidenciar algunos de los hechos que molestan al Gobierno Provincial y que trata de callar en sus medios adictos. “Fueron temas que no se tocaron”, repitió Romero como si hiciera falta y concluyó su posteo con una frase que mantuvo un error ortográfico: “Si (N de la R: que debió ir con tilde porque es usado como adverbio de afirmación) hubo referencias a otras situaciones de la vida política. No estos”.

De todos modos, el tema no recibió mayor interés por parte de los escuchas: a varias horas de subidos a las redes sociales de la radio, un reel alcanzó las 6 visualizaciones y otro, 4.

Hubo una época en la que atosigados por las denuncias periodísticas, los políticos desmentían a los hombres de prensa. Parece que también en eso las cosas han cambiado.