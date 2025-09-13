Renunció la fiscal Torres y evitó el juicio político

El gobernador de San Luis aceptó la renuncia de la fiscal Daniela Cristina Torres mediante el Decreto Nº 18036-MG-2025, con vigencia desde el 9 de septiembre, y con esa decisión el Jurado de Enjuiciamiento resolvió suspender el juicio político que debía comenzar este 16 de septiembre en el Palacio de Justicia.

Torres había sido denunciada por su actuación en una causa por hurto y robo con arma en 2024. Según el Ministerio Público Fiscal, la entonces fiscal ordenó allanamientos en los que se incautaron $473.020, pero demoró 13 días en devolver el dinero pese a la orden del juez Matías Farinazzo Tempestini y nunca remitió los fondos a la Oficina de Secuestros Judiciales, lo que comprometió la identidad, trazabilidad y cadena de custodia de la suma.

A fines de mayo de este año, el tribunal que debía juzgarla admitió la formación de causa y la suspendió en sus funciones, dejándola con el 50% de su sueldo. El 31 de julio, los fiscales Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri formalizaron los cargos en una audiencia ante el juez Santiago Ortiz. El juicio político había sido programado para el 16 de septiembre, con audiencias públicas y transmisión por YouTube, bajo la presidencia del Dr. Jorge Alberto Levingston y con el procurador general Eduardo Cadelago Filippi como acusador.

La renuncia de Torres deja sin efecto ese debate y evita que el proceso llegue a la etapa de audiencias públicas, donde se esperaba ventilar el presunto mal desempeño funcional.

Su salida se produce en un contexto de cambios en la Justicia provincial: este año también renunció el procurador general Luis Martínez, reemplazado por Cadelago Filippi, quien asumió con el desafío de ordenar expedientes sensibles. En diciembre de 2024, Torres ya había sido apartada de la “causa Frontera” por inacción en la investigación contra el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, denunciado por administración fraudulenta.

El episodio refuerza el cruce entre política y justicia en San Luis: una fiscal bajo acusación, un jury a punto de comenzar y una renuncia aceptada desdeTerrazas del Portezuelo que frenó el proceso en seco.