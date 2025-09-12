La Luna cambia a cuarto menguante un domingo ¿qué signos se benefician?

ARIES: Su conocida perseverancia les ayudará a lograr con mucho éxito en sus objetivos inmediatos. En el plano sentimental: mejoras a nivel personal que los pone de buen humor....este año es el gran año de Aries no lo olvide. En el amor: desean reordenar su corazón y sus sentimientos. En la salud: bien. En el juego: 1, 8 y 9.





TAURO: Periodo de actividad intensa en la concreción de sus planes personales alegrías nuevas que se compartirán en familia. En el plano sentimental: solucionan un problema de dinero que les preocupaba. En el amor: el amor les hará olvidar de sus problemas. En la salud: muy bien. En el juego: 2, 5 y 9





GEMINIS: Se reafirman sus planes de trabajo logrando así mejorar su economía. Trámites que les preocupan entran en una etapa de soluciones prácticas. En el plano sentimental: un encuentro muy romántico y especial. En el amor: alegría de vivir y amar. En la salud: 1, 6 y 7.



CÁNCER: Dependerá de ustedes el mayor éxito deseado en sus planes personales. En el plano sentimental: hay expectativas por un amor que está llegando para quedarse. En el amor: vivan el amor con plenitud no teman serán muy felices. En el juego: 2, 6 y 8.





LEO: Las obligaciones serán muchas pero usted siempre triunfa con orden y buena predisposición. En el plano sentimental: llegará su vida una noticia que los sorprenderán para bien. En el amor: vivan el amor con intensidad. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 7.



VIRGO: Todo comienza a marchar a un ritmo éxito inesperado...solucionan varios problemas que parecían no tener fin. En el plano sentimental: si desean tener éxito demuestren su venta romántica. En el amor gran atractivo personal. En la salud: bien. En el juego: 2, 5 y 8





LIBRA: Surgen compromisos que no pueden dejar para después. En el plano sentimental: cobrarán equilibrio emocional. En el amor: un amor lo espera con grandes esperanzas

En la salud: muy bien. En el juego: 1, 6 y 9.





ESCORPIO: etapa de progreso con grandes satisfacciones en ámbitos laboral. En el plano sentimental: el amor será su principal estímulo. En el amor: felices encuentros. En la salud: bien. En el juego: 1, 5 y 8.





SAGITARIO: Se sorprenderá por la concreción de un proyecto que había dejado olvidado hace tiempo. En el plano sentimental: que el optimismo siempre guíe su camino para alcanzar todo lo que se propone con éxito. En el amor: amor y ternura en el corazón. En la salud: excelente. En el juego: 2, 5 y 9



CAPRICORNIO: Su experiencia les ayudará en un buen proyecto. Deslindar será la clave en un problema laboral asegurando el éxito. En el plano sentimental: armonía en cada día para usted y sus afectos. En el amor: carisma personal que triunfa. En la salud: muy bien

En el juego: 3, 5 y 7.





ACUARIO: serán ambiciosos y perseverantes para llegar esa meta que se propuso hace mucho tiempo. En el plano sentimental: un la dosis extra de ternura aumentará el éxito en sus salidas. En el amor: lograrán remover malentendidos para dar paso a un amor sano y fuerte. En la salud: bien. En el juego: 1, 3 y 6



PISCIS: viene con éxito una etapa que cambiará sus estrategias para llevar con éxito todo.

En el plano sentimental: en el hogar surgirán problemas que tienen gran solución...que no les afecte demasiado. En el amor: se sentirán felices y enamorados. En la salud: bien.

En el juego: 1, 5 y 9