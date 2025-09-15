Las predicciones para la mitad justa de septiembre

ARIES: Usted tiene mucha voluntad y puertas abiertas de par en par para seguir enfrentando su agenda y cada uno de sus proyectos. En el plano sentimental: Tendrá algunas diferencias con sus jefes; no se preocupe, son simples roces. Hay nuevos e interesantes cambios en su hogar y en su círculo de amistad. En el amor: Siente que lo anudado en su corazón en materia de amores se descongestiona. La vida sigue por carriles más suaves en materia de sentimientos. En la salud: Este es un gran año de exigencias; no deje que su energía se esfume en poco tiempo. En el juego: 3, 6 y 9.

TAURO: Buenas perspectivas, buena energía en el presente. Su entorno lo ve triunfante, aunque tenga muchos temores guardados bajo su coraza. En el plano sentimental: Conflictos con la mente. Habrá exámenes de conciencia y sentirá enojos y obstáculos ajenos a usted. Su rostro irá cambiando cuando saque dolores mentales. Sanará. En el amor: El destino juega a su favor. Si tiene pareja, estaba asentando la relación para vibrar en otra etapa. Si está solo, en este tiempo los astros le pondrán a una persona en su camino para ir directamente a convivir. ¡Alerta! En la salud: Días muy tranquilos. En el juego: 1, 6 y 8.

GÉMINIS: Tendrá pendientes temas de papeles con personas con las cuales comparte recursos. La herencia se pondrá un poco difícil, pero no será una batalla que perderá. En el plano sentimental: Muy buenas energías para terminar y comenzar logros. Momentos de asentar su lugar en la pareja. Se hará escuchar con una voz que no reconocerá. En el amor: Las relaciones le exigirán más valentía en términos y acuerdos. Descubrirá nuevas facetas de amar. En la salud: Su mente estará más dispersa; momento para recuerdos positivos.

En el juego: 3, 5 y 9.

CÁNCER: Cambios e importantes avances en lo personal tras la influencia de Mercurio. En las finanzas, las perspectivas son muy buenas; modere el entusiasmo. En el plano sentimental: Una relación saludable le traerá grandes alegrías a su corazón. En el amor: Momentos únicos e inolvidables. En la salud: Bien. En el juego: 1, 3 y 5.

LEO: Se concretan buenos planes que estaban en el tintero. Gran apoyo de su entorno que lo pone de muy buen humor. En el plano sentimental: Momentos muy cálidos para compartir.

En el amor: Encuentros muy románticos. En la salud: Bien. En el juego: 0, 3 y 5.

VIRGO: La jornada está cargada de proyectos; afróntelos con mucho entusiasmo. En el plano sentimental: Nuevos sueños que le ponen un plus de alegría a sus días. En el amor: Ansioso.

En la salud: Bien. En el juego: 3, 5 y 7.

LIBRA: Aperturas de nuevas oportunidades que no debe desaprovechar en lo económico y en lo profesional. En el plano sentimental: Nuevas respuestas a su corazón. En la salud: Bien. En el juego: 0, 1 y 9.

ESCORPIO: Está más convulsionado que nunca; deje espacio para el relax y el disfrute con sus seres queridos. En el plano sentimental: Lo material es importante, pero no lo es todo en la vida. En el amor: Dedique tiempo de calidad a su pareja. En la salud: Bien. En el juego: 1, 4 y 6.

SAGITARIO: Los compromisos adquiridos se verán beneficiados esta semana. En el plano sentimental: No desobedezca a su corazón, ya verá que no se arrepentirá. En el amor: Fogosidad plena. En el juego: 1, 5 y 8.

CAPRICORNIO: Vuelve a tener nuevos proyectos, ya que la influencia de la Luna lo acompaña mucho. En el plano sentimental: Reforzarán los vínculos que lo ayudarán luego en sus planes. En el amor: No sospeche de fantasías. En la salud: Bien. En el juego: 1, 6 y 9.

ACUARIO: Serán buenas noticias sobre planes laborales, sintiéndose optimista y renovado. Está en el momento adecuado para compromisos financieros importantes. En el plano sentimental: Importantes y felices cambios para su corazón. En el amor: Emociones profundas. En la salud: Bien. En el juego: 1, 4 y 5.

PISCIS: Adelantos en sus tareas diarias, ya que se sentirá apoyado por las personas que lo rodean. Los asuntos de orden familiar necesitan de su atención. Se concreta un viejo proyecto. En el plano sentimental: Se entregará al amor con pasión. En el amor: Salidas ocasionales. En la salud: Bien. En el juego: 4, 8 y 9.