  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

16°SAN LUIS - Domingo 14 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

16°SAN LUIS - Domingo 14 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Potrero de los Funes

Choque en el Circuito: un motociclista herido y el otro vehículo huyó sin dejar rastro

Un joven de 22 años resultó lesionado al chocar en moto contra otro vehículo que se dio a la fuga en Potrero de Funes, a la altura de la entrada a boxes, este domingo. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Un joven de 22 años resultó lesionado este domingo por la tarde en un accidente vial en Potrero de Funes, a la altura de la entrada a boxes, cerca del curvón.

 

 

De acuerdo con lo informado por la Policía, el motociclista circulaba en una Motomel cuando fue impactado por otro vehículo que, tras el choque, se dio a la fuga sin ser identificado.

 

 

El joven recibió asistencia en el lugar y fue contenido por los efectivos que patrullaban la zona. En tanto, se iniciaron tareas investigativas para dar con el conductor prófugo y esclarecer lo sucedido.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo