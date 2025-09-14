Choque en el Circuito: un motociclista herido y el otro vehículo huyó sin dejar rastro

Un joven de 22 años resultó lesionado este domingo por la tarde en un accidente vial en Potrero de Funes, a la altura de la entrada a boxes, cerca del curvón.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el motociclista circulaba en una Motomel cuando fue impactado por otro vehículo que, tras el choque, se dio a la fuga sin ser identificado.

El joven recibió asistencia en el lugar y fue contenido por los efectivos que patrullaban la zona. En tanto, se iniciaron tareas investigativas para dar con el conductor prófugo y esclarecer lo sucedido.