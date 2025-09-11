  • Nuestras redes
20°SAN LUIS - Jueves 11 de Septiembre de 2025

20°SAN LUIS - Jueves 11 de Septiembre de 2025

Juicio por filicidio

Elevan a juicio a la ex policía acusada de matar a sus dos hijos mientras dormían

La fiscalía pidió prisión perpetua para Marina Abigail Silva, imputada por el homicidio de sus hijos de 7 y 2 años. El hecho ocurrió en octubre de 2024 en su casa de barrio Los Fresnos.

Por redacción
| Hace 2 horas

La Justicia dio un paso decisivo en la causa que sacudió a San Luis. Este jueves, la Fiscalía de Género 2 de la Primera Circunscripción presentó la acusación contra Marina Abigail Silva, la ex policía de 31 años imputada por el homicidio de sus hijos de 7 y 2 años, y pidió que sea condenada a prisión perpetua.

 

La fiscal Antonella Córdoba reconstruyó que el filicidio ocurrió entre las 5:30 y 6:30 de la mañana del 1 de octubre de 2024, cuando los niños dormían en la cama matrimonial de su casa en barrio Los Fresnos. Según las autopsias, cada uno recibió dos disparos a quemarropa, uno en el pecho y otro en la cabeza, con el arma reglamentaria de Silva.

 

La investigación también reveló que la acusada dejó una carta de despedida en la que hablaba de deudas y pedía perdón a su familia, además de carteles en las puertas de la vivienda con mensajes que advertían no ingresar. Antes de escapar, envió un mensaje de WhatsApp a la guardia de su comisaría para que mandaran un móvil.

 

Las pericias balísticas y químicas confirmaron que las vainas correspondían a su pistola Bersa Thunder 9 mm y que tenía restos de pólvora en la mano y en el rostro. Para la fiscal, Silva es autora de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, agravado por el uso de arma de fuego”.

 

El abogado de la querella, Esteban Bustos, adhirió al pedido fiscal. En tanto, la defensa oficial solicitó incorporar testigos vinculados a la salud mental de Silva, incluidos psiquiatras y psicólogos que la habían atendido.

 

La jueza de Garantía 4, Luciana Banó, admitió la acusación y ordenó la elevación a juicio. Ahora resta que el Colegio de Jueces fije la fecha para el debate oral, donde se ventilará uno de los casos más estremecedores de la provincia.

 

