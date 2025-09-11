Brutal choque en San Luis: una moto y un auto terminaron en un fuerte impacto

Este jueves 11 de septiembre, alrededor de las 11:00, un accidente de tránsito conmocionó la ciudad de San Luis. En la intersección de las calles 25 de Mayo e Ituzaingó colisionaron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, conducida por un hombre de 42 años, y un automóvil Chevrolet Sonic al mando de un hombre de 58.

La moto circulaba de este a oeste por calle 25 de Mayo, mientras que el vehículo lo hacía de sur a norte por Ituzaingó. El impacto dejó como saldo al motociclista lesionado, quien debió ser asistido en el lugar por personal médico del Sempro y luego trasladado en ambulancia al Hospital del Norte para una mejor atención.

Agentes de Accidentología Vial intervinieron en la escena y practicaron el alcotest a ambos conductores. Las pruebas arrojaron resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre en los dos casos.

El siniestro, que ocurrió en una zona de alto tránsito, volvió a poner en foco los riesgos viales en la capital puntana y la necesidad de extremar las medidas de precaución en cada cruce.